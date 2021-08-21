В России предложили ввести налоговый вычет за аренду квартир

Минстрой России предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению ведомства, введение этой инициативы поможет развитию рынка арендного жилья, поскольку большая часть этого фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет.

«По итогам 2020 года порядка 5,7 млн семей (10% от общего числа домохозяйств) арендуют жилье на рынке, при этом в развитых странах этот показатель достигает 18—40%, а в крупнейших мировых городах — 80%», — говорится в тексте проекта.

Также Минстрой предлагает создать механизмы поддержки проектов коммерческой аренды с предоставлением ипотечных кредитов и сделать долгосрочную аренду альтернативой предоставления жилых помещений в собственность.

В начале августа сервис «Авито.Недвижимость» сообщил, что в Казани по итогам второго квартала спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 44% — это на 12% больше, чем в предыдущем квартале. Казань также вошла в список с самым высоким ростом цен средней арендной платы. Средняя стоимость аренды жилья во втором квартале составила 17 тысяч рублей в месяц.

