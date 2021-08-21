Пропавший в Ивановской области мальчик найден на московском вокзале

Пропавший в Ивановской 10-летний ребенок найден в Москве на Ленинградском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сообщается, что мальчик был один, его заметили сотрудники полиции. Сейчас с ним работают полицейские, пишет ТАСС.

Утром 20 августа в городе Кинешме Ивановской области пропал 10-летний ребенок, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По предварительным данным, мальчик мог покинуть город с малознакомым уроженцем Татарстана.



Ольга Плешкова