В Ивановской области 10-летний мальчик пропал с 23-летним парнем, зарегистрированном в РТ — возбуждено дело

В Ивановской области ведутся поиски 10-летнего мальчика. По предварительным данным, , он мог уйти с малознакомым мужчиной, зарегистрированном в Татарстане. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ребенок вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа. Его местонахождение не известно до сих пор.

Следователи предположили, что мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. Личность данного мужчины уже установили: это 23-летний парень, имеющий регистрацию в Татарстане.

Он временно находился в городе Кинешма. Предположительно, он снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. «Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа», — подчеркивается в сообщении СК по Ивановской области.