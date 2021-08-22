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В Казани сильный ветер уронил дорожный знак на автомобиль

00:17, 22.08.2021
В Казани сильный ветер уронил дорожный знак на автомобиль
Фото: соцсети

В Казани сильный ветер уронил дорожный знак прямо на автомобиль. Фото произошедшего появилось в соцсетях.

На фото видно, что дорожный знак упал аккурат на лобовое стекло проезжающего автомобиля. Водителю ничего не оставалось, как остановиться.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Елабуге в мае сильный ветер снес остановку общественного транспорта.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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