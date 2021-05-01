В Елабуге сильный ветер снес остановку
В Елабуге сильный ветер снес остановку общественного транспорта. Видео распространилось в соцсетях.
На кадрах видно, как конструкция на остановочном пункте падает и переворачивается. Рядом стоящая девушка испуганно убегает. Конструкция едва не упала на рядом стоящий автомобиль.
Напомним, в Казани на прошлой неделе недалеко от РКБ упал светофор. Светофор упал на улице Братьев Батталовых, на повороте к Лесному городку. Вместе с ним упал и дорожный знак, обозначающий пешеходный переход.
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