В Елабуге сильный ветер снес остановку

В Елабуге сильный ветер снес остановку общественного транспорта. Видео распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как конструкция на остановочном пункте падает и переворачивается. Рядом стоящая девушка испуганно убегает. Конструкция едва не упала на рядом стоящий автомобиль.

Напомним, в Казани на прошлой неделе недалеко от РКБ упал светофор. Светофор упал на улице Братьев Батталовых, на повороте к Лесному городку. Вместе с ним упал и дорожный знак, обозначающий пешеходный переход.

Маргарита Головатенко