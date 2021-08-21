Девочке из Казани оплатят лечение деньгами, вырученными от продажи картин Сергея Шойгу

Благотворительный фонд Константина Хабенского оплатит лечение девятилетней девочки из Казани, у которой врачи нашли доброкачественную опухоль в мозге. Деньги на лечение собрали с помощью с аукциона, на котором продавали картины министра обороны России Сергея Шойгу.

Ребенка уже дважды оперировали, но удалить опухоль полностью невозможно. При этом, несмотря на доброкачественность образования, опухоль сдавливает жизненно важные структуры головного мозга. Девочке назначили лучевую протонную терапию — с помощью ионизирующих частиц, которые оказывают гибель поврежденных клеток ДНК, практически не оказывая радиационного влияния на мозг.

Курс стоит 2,5 млн рублей, эта процедура не покрывается ОМС, так как у девочки доброкачественное образование. В июле родители Дины обратились в Фонд за помощью в оплате протонной терапии. Сегодня стало известно, что Фонд оплатит лечение за счет средств, вырученных по результатам благотворительного аукциона «Творчество ради жизни».



Аукцион состоялся 14 мая 2021 года. На нем продали больше 10 художественных картин Сергея Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.

Сегодня в Казани представили выставку художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Экспозиция «Творчество ради жизни» откроется в Казанском кремле в Национальной художественной галерее «Хазине».

Ольга Плешкова