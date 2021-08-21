В Татарстане произошел еще один лесной пожар

Фото: МЧС РТ

В Татарстане произошел еще один лесной пожар в кварталах 19 и 20 Кама-Исмагиловского участкового лесничества Альметьевского лесничества. Об этом сообщается на сайте Минлесхоза Татарстана.

В тушении огня приняли участие сотрудники МЧС Татарстана, ГБУ РТ «Лесопожарный центр», лесопожарной станции ГБУ РТ «Альметьевский лесхоз», представители лесопожарных формирований ГБУ РТ «Азнакаевский лесхоз», ГБУ РТ «Калейкинский лесхоз», ПАО «Татнефть». Было задействовано 30 единиц техники и 183 человека.

Устанавливается причина пожара.

Сегодня в ходе традиционного субботнего совещания президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и главам муниципальных образований держать на особом контроле вопрос противопожарной безопасности. Президент республики также обратился к главам районов, указав, что они должны понимать, что отвечают за ситуацию на подведомственных им территориях.

Ольга Плешкова