Рустам Минниханов поручил взять на особый контроль вопрос пожарной безопасности

Сегодня в ходе традиционного субботнего совещания Рустам Минниханов поручил правительству республики и главам муниципальных образований держать на особом контроле вопрос противопожарной безопасности, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

— МЧС, Минлесхоз, главы на местах, я вас прошу очень серьезно, принимайте самые жесткие меры! Никаких вопросов, кто бы ни был, сегодня пожарная безопасность — самое главное. Мы видим, как исчезают целые населенные пункты. Алексей Валерьевич заседание КЧС провел, строго выполняйте решения, которые приняты комиссией, — поручил Рустам Минниханов.

Президент республики также обратился к главам районов, указав, что они должны понимать, что отвечают за ситуацию на подведомственных им территориях.