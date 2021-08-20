Официальный представитель МИД РФ прокомментировала британские санкции против сотрудников ФСБ России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала британские санкции против семи сотрудников ФСБ России, якобы связанных с отравлением оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года. Она считает, что таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг этой ситуации.

«Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения», — написала Захарова в своем telegram-канале.

На слова главы британского МИД Доминика Рааба о том, что власти России не предоставили правдоподобного разъяснения факта использования нервно-паралитического вещества на территории страны, она заявила, что «сложно предоставить правдоподобные разъяснения того, чего не совершал».

Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к возможному отравлению Алексея Навального. Под ограничительные меры, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну, попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (также известный, по информации британской стороны, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.



Татьяна Демина