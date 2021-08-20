В Московском районе Казани загорелась крыша торгового павильона

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Московском районе Казани вечером в пятницу, 20 августа, загорелась кровля отдельного стоящего торгового павильона (чай, табак), расположенного по ул. Энергетиков, 3. Сообщение о возгорании поступило в 19:07.

Площадь пожара составила 4 кв. метра, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ. Локализовать огонь удалось в 19.15. В 19.17 открытое горение полностью потушили. В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, по состоянию на 19 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 4 361 пожар. С начала года в республике на пожарах погибли уже 116 человек. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.



Татьяна Демина