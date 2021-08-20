В Набережных Челнах объяснили появление неприятного запаха в воздухе

В Набережных Челнах назвали источник неприятного запаха в воздухе, на который сегодня пожаловались местные жители. Выяснилось, что одно из сельскохозяйственных предприятий Тукаевского района РТ приступило к удобрению полей.

«Однако в связи с неблагоприятными метеоусловиями, а также жалобами жителей унавоживание земели было прекращено», — сообщили на своей странице в Instagram Пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова. Она пообещала жителям автограда, что «запах рассеется».



На неприятный запах челнинцы пожаловались в соцсетях. Один из пользователей написал, что на улице чувствуется запах нефтепродуктов. Жители Челнов сообщали, что неприятный запах есть в поселке ГЭС и 62-м комплексе.

Татьяна Демина