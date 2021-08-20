В Челнах местные жители жалуются на неприятны запаха в воздухе

В Набережных Челнах местные жители жалуются на неприятны запаха в воздухе. Пост с информацией об этом был опубликован в популярной группе в «ВКонтакте». Пользователь пишет, что на улице чувствуется запах нефтепродуктов.

Пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова у себя в «Инстаграме» сообщила, что к ней обращаются с этим вопросом. Она отметила, что запах есть и в 62-ом комплексе. Пресс-секретарь связалась с Минэкологии РТ по этому вопросу.

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В начале августа в Набережных Челнах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Алексей Нечаев