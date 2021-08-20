В Альметьевском районе РТ второй раз за неделю произошел пожар в лесу

В Альметьевском районе Татарстана второй раз за эту неделю произошло возгорание в лесу. Сообщение о низовом природном пожаре поступило в пятницу, 20 августа, в 12.19.

Площадь активного горения составила порядка 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану. Угрозы перехода огня на село Сулеево не возникло.

На пожаре никто не пострадал и не погиб. К тушению огня привлекли 53 человека и 14 единиц техники.

Напомним, 18 августа в Альметьевском районе, вблизи села Старое Суркино, на границе с Лениногорским районом, произошел природный пожар. Площадь горевшего участка составила 5500 кв. метров.

Татьяна Демина