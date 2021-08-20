В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
В Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.
Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал формальдегид на уровне 0,095 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.
ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10 зафиксировал превышение допустимой концентрации формальдегида на 0,015 мг/куб. метр — 0,065 мг/куб. метр.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7 по ул. Декабристов, 183 зафиксировал концентрацию формальдегида на уровне 0,054 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 19 августа по 07.00 20 августа.
Напомним, за предыдущие сутки в Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и оксида углерода.
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