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В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

18:29, 20.08.2021
В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал формальдегид на уровне 0,095 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.

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ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10 зафиксировал превышение допустимой концентрации формальдегида на 0,015 мг/куб. метр — 0,065 мг/куб. метр.

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Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7 по ул. Декабристов, 183 зафиксировал концентрацию формальдегида на уровне 0,054 мг/куб. метр.

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Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 19 августа по 07.00 20 августа.

Напомним, за предыдущие сутки в Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и оксида углерода.

Татьяна Демина
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