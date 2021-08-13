Меркель посетит Россию 20 августа

В Москве, 20 августа, пройдут переговоры Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорится в сообщении.

Также 22 августа Меркель посетит Киев, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

В июле Путин и Меркель провели телефонный разговор. Политики обсудили «Северный поток — 2», в том числе договоренности ФРГ и США по трубопроводу.

Алексей Нечаев