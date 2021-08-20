Александр Андриевский назначен главным тренером «Адмирала»

Новым главным тренером «Адмирала» стал Александр Андриевский, сообщается на официальном сайте владивостокского клуба.

Контракт со специалистом рассчитан сроком до конца сезона-2021/22.

На этом посту Андриевский сменил Сергея Вострикова, который был уволен в середине августа. Смену главного тренера объяснил гендиректор «Адмирала» Алексей Ан.

«Начало предсезонной подготовки и результаты товарищеских матчей вызвали беспокойство, поэтому было принято решение о смене главного тренера Сергея Вострикова и тренера по нападающим Анатолия Емелина.



Считаю, это непростое решение. Новый главный тренер хорошо знаком приморским болельщикам. Несмотря на то, что у Александра Андриевского были предложения от других клубов, выбор он остановил на «Адмирале», нам это приятно», — сказал Ан.

Андриевский уже возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Вместе с «Адмиралом» он дважды выходил в плей-офф КХЛ. По ходу прошлого сезона Андриевский был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи».