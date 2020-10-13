Андриевский отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности тренера в ближайших матчах будет Егор Башкатов.

Официально! Александр Андриевский покинул пост главного тренера ХК «Сочи». Подробности: https://t.co/DDlBlRD45Y pic.twitter.com/uhVwtYU3pD — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) October 13, 2020

Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин отметил, что причиной увольнения стала неудовлетворительная игра команды.

«Отставка Андриевского связана с объективными причинами, в первую очередь с игрой команды. Это решение было принято не одним днем, мы взвешивали все за и против, но пришли к такому решению», — сказал Зюзин.

Накануне «Сочи» разгромно уступили омскому «Авангарду» (2:7), пропустив от соперника 7 шайб.

Напомним, сочинский клуб в нынешнем сезоне сыграл дважды против «Ак Барса» и в обоих случаях потерпел поражение — 0:4 и 3:5.