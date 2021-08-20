Жители Куюков пожаловались на работу автобуса №90

«В утренний и вечерний час пик двери не закрываются»

В редакцию «Реального времени» на фоне вчерашнего ЧП, когда женщина выпала из дверей автобуса №90, поступило обращение от жительницы деревни Куюки. Она рассказала, что из населенного пункта ходит только этот транспорт, а иногда он не приходит в положенное время.



— Люди едут на работу утром в город, а вечером возвращаются обратно. Если проблему со школьниками решили, построив большой лицей на 1 224 места (плюс еще один детский сад), то проблема транспорта осталась. Ведь деревню с городом связывает всего одна дорога. Не у всех есть возможность купить автомобиль, часть населения пользуется общественным транспортом. И ездит здесь всего один вид общественного транспорта — автобус 90-го маршрута. Сейчас, во время летних каникул, еще нет студентов и старшеклассников, которые с началом учебного года обострят проблему. Сегодня, когда их еще нет, на первых же остановках в Куюках один автобус полностью забивается людьми. Бывает, что может не прийти автобус на свой рейс в положенное время или же приходит автобус меньших габаритов. Тогда пассажиры просто не вмещаются в него, происходит давка, духота, часто людям, особенно детям, становится плохо. В утренний и вечерний час пик двери не закрываются, и пассажиры даже вываливаются из транспорта, падая под движущиеся легковые машины, — пишет женщина.

Она подробно рассказала, что произошло накануне.

— В то утро один рейс не пришел, приехал следующий рейс — автобус меньших габаритов. Со всех остановок автобус собрал больше пассажиров, чем он мог вместить в себя. Битком набитый людьми автобус, в том числе дети, женщины, пенсионеры, доехал из Куюков до остановки «Кул Гали» (ул. Габишева). Была ужасная давка. На остановке большая часть людей выбралась из автобуса через еле открывшиеся двери, чтобы пропустить тех, кто доехал или выходил на пересадку. Обратно залезло еще больше людей, так как с этой остановки собравшиеся люди ехали на работу дальше. И вышло так, что парни и мужчины шустро залезли вглубь автобуса, а женщины остались последними. Они кое-как влезли в салон, двери не могли закрыться. Передние и средние двери все-таки закрылись, а задняя дверь осталась открытой из-за толпы людей, и с краю стояла женщина. Автобус тронулся с места, проехал метров 10, она, не удержавшись, упала на дорогу, ее сбил легковой автомобиль, который двигался по своей полосе. Женщина осталась жива.

Деревню с городом связывает всего одна дорога. Не у всех есть возможность купить автомобиль, часть населения пользуется общественным транспортом. Фото: evening-kazan.ru

Жительница задается вопросом — поскольку пока нет возможности расширить единственную дорогу до Казани или проложить дополнительный альтернативный путь до нее, то нельзя ли распределить автобусы по габаритам, чтобы в час пик по маршруту двигались большие автобусы, вмещающие в себя всех пассажиров.

— Может быть, есть возможность пустить еще дополнительный короткий рейс автобусов от Куюков до проспекта Победы, который разгрузил бы этот участок? Какое-то решение должно быть? Не может один рейс 90-го автобуса справиться с тем наплывом людей, которые едут туда и обратно на работу, на учебу, по делам, — заключила женщина.

Ответ от АТП РТ — обращений по поводу работы 90-го маршрута не поступало

Как сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, обращений по поводу работы 90-го маршрута в адрес перевозчика не поступало.

— Автобус работает по расписанию, утвержденному Комитетом по транспорту Казани, — отметил он.

Темляков прокомментировал и вчерашний случай с автобусом этого маршрута — со ссылкой на перевозчика он представил свою версию произошедшего.



— Автобус стоял на светофоре. Все двери были закрыты. Водитель двери автобуса не открывал. При просмотре видео установлено: женщина сама открыла дверь и вышла. Зачем она это сделала, неизвестно. Уже на проезжей части ее задел легковой автомобиль. Нарушений со стороны водителя автобуса нет. Сотрудники ГИБДД, приехавшие на место, составили протокол в отношении водителя легкового автомобиля, — сообщил Темляков.

Дарья Пинегина