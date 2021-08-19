В Казани женщина выпала из автобуса №90

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани женщина выпала из автобуса №90, в котором была не закрыта одна из дверей. Инцидент случился утром 19 августа на ул. Габишева, сообщил «Реальному времени» очевидец. Автобус в момент происшествия был переполнен.

— Передние и средние двери закрылись, а задняя дверь осталась открытой из-за толпы людей, и крайней в ней стояла женщина. Автобус тронулся с места, и, проехав метров 10, она, не удержавшись, упала на дорогу, — рассказал «Реальному времени» один из пассажиров автобуса.

Выпав из транспорта, женщина попала под машину, которая в это время ехала по своей полосе. В переполненном транспорте некоторым стало плохо от увиденного, добавил очевидец.

Это не первый подобный инцидент. В апреле этого года в Казани автобус №45 поехал с открытой дверью, из-за чего из него выпали 34-летняя женщина и 3-летний мальчик.

Татьяна Демина