Посол Египта гарантировал безопасность туристов

Египет гарантирует безопасность российских туристов на отдыхе и в аэропортах. Об этом заявил египетский посол в Москве Ихаб Наср.

«Мы фиксируем сейчас полную безопасность, стабильность. Можем гарантировать, что российские туристы, их безопасность будет обеспечена не только в аэропортах, но и в гостиницах, и вообще в районах их проживания», — цитирует посла «РИА Новости».

Наср отметил, что уровень безопасности в аэропортах Египта соответствует международным стандартам. Во многом он даже выше аэропортов других стран.

С 9 августа Россия восстановила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Правительство Египта пообещало установить минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.



Ольга Плешкова