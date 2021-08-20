Новости общества

15:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Посол Египта гарантировал безопасность туристов

15:17, 20.08.2021
Посол Египта гарантировал безопасность туристов
Фото: pxhere.com

Египет гарантирует безопасность российских туристов на отдыхе и в аэропортах. Об этом заявил египетский посол в Москве Ихаб Наср.

«Мы фиксируем сейчас полную безопасность, стабильность. Можем гарантировать, что российские туристы, их безопасность будет обеспечена не только в аэропортах, но и в гостиницах, и вообще в районах их проживания», — цитирует посла «РИА Новости».

Наср отметил, что уровень безопасности в аэропортах Египта соответствует международным стандартам. Во многом он даже выше аэропортов других стран.

С 9 августа Россия восстановила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Правительство Египта пообещало установить минимальные цены на размещение в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также