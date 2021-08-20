Жительницу Зеленодольска подозревают в торговле младенцами за границу

В Москве полицейские пресекли канал незаконной торговли младенцами. По данным источников «Реального времени», в рамках уголовного дела задержали 40-летнюю нигде не работающую жительницу Зеленодольска.

Дело было возбуждено еще 14 января 2020 года. Согласно его материалам, жительница Зеленодольска вместе с рядом лиц, занимавших руководящие должности в организациях «Росюрконсалтинг», «Европейский центр суррогатного материнства» и ООО «Мединвест», наладили схему продажи младенцев за границу.

С помощью коррупционных связей в ЗАГСе женщина смогла зарегистрировать не меньше восьми детей, рожденных суррогатными матерями, после чего передала их гражданину Республики Филиппины. За это она получила вознаграждение в сумме не менее 32 млн рублей.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 127.1 ч. 3, ст. 30 ч. 3, ст. 127.1 ч. 3 УК РФ. Жительница Зеленодольска задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Двое соучастников преступления арестованы, еще двое находятся в розыске.



Ольга Плешкова