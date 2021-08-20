В Набережных Челнах отправили в СИЗО еще одного подозреваемого в похищении подростка

В Набережных Челнах арестовали еще одного подозреваемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Несмотря на возращения подозреваемого и его защитника, ему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток — до 16 октября 2021 года. Постановление суда в законную силу не вступило.

Это уже четвертый подозреваемый по делу о похищении подростка. Ранее суд отправил в СИЗО двоих подозреваемых, еще одного заключили под домашний арест.

Преступление произошло 15 августа в Набережных Челнах. Мужчины из мести избили и похитили 15-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Личности двух участников в похищении установлены.



Ольга Плешкова