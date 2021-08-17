В Челнах двое мужчин из мести избили и похитили 15-летнего подростка

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после похищения подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

Следствие считает, что 15 августа двое подозреваемых и еще трое — неустановленные мужчины и женщина, распивали алкоголь в подъезде одного из домов в поселке Сидоровка города Набережные Челны. В какой-то момент они повздорили. Неподалеку находилась группа подростков, один из которых узнал в женщине мать своей одноклассницы. После этого конфликт возник уже между подростками и взрослыми, ссора переросла в драку.

Несовершеннолетние нанесли побои подозреваемым, а когда прибыла полиция — скрылись. Через некоторое время мужчины решили отомстить, вернулись во двор и нашли там 15-летнего парня, который участвовал в драке.

«Они избили его, погрузили в багажник автомобиля ВАЗ-2114 и вывезли в безлюдное место. Здесь в течение часа его избивали и угрожали расправой, однако, увидев проезжавших мимо сотрудников полиции, нападавшие скрылись. Подросток дополз до дороги, где его заметили и оказали помощь. В настоящее время он госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Личности двух участников в похищении установлены. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения остальных участников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Плешкова