Еще один надувной батут требует закрыть прокуратура Набережных Челнов

Еще один надувной батут требует закрыть прокуратура Набережных Челнов. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Надзорное ведомство провело проверку аттракци­она, который использовался для развлечения детей. Прокуратура выявила, что у владельца батут не зарегистрирован, нет эксплуатационных документов, сертификатов или декларации соответствия, медицинской аптечки.

«Прокуратура города просит запретить на территории г. Набережные Челны деятельность по эксплуатации надувного аттракциона, расположенного на Набережной имени Тукая (район Центрального пляжа), до устра­нения всех выявленных нарушений, в том числе регистрации аттракциона в уполномоченном органе», — говорится на сайте суда.

Исковое заявление принято к производству, назначено судебное заседание

Это уже не первый батут, с которым борется прокуратура в Набережных Челнах. Также ведомство добивается закрытия батута на набережной имени Табеева, на пляже «Сандали».



Ольга Плешкова