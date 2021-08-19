В Набережных Челнах прокуратура добивается прекращения работы батута на пляже

В Набережных Челнах прокуратура добивается закрытия батута на набережной имени Табеева, на пляже «Сандали». Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Проверка выявила, что надувной аттракцион не зарегистрирован в отделе Гостехнадзора РТ в Набережных Челнах и по Тукаевскому муниципаль­ному району РТ. У собственника нет эксплуатационных документов, нет сертификата или декларации соответствия. Также на месте отсутствуют аптечки, приборы для измерения роста и веса пассажиров.

Также выяснилось, что батут был установлен на пляже креплениями, которые не были зафиксированы надлежащим образом. Крепить подобные батуты можно только на земле, но не на песке.

В ведомстве считают, что аттракцион незаконно использует­ся для организации отдыха граждан, в том числе малолетних детей. Прокуратура обратилась в городской суд с заявлением запретить деятельность по эксплуатации батута. Исковое заявление принято к производству.

Ранее в Арске сильный ветер разнес батуты и декорации, установленные к Сабантую. Пользователи соцсетей сравнили происходящее с апокалипсисом.



Ольга Плешкова