Леонид Слуцкий рассказал о состоянии своих футболистов и оценил предстоящего соперника «Химки»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в преддверии матча против подмосковных «Химок» оценил состояние игроков своей команды. По словам наставника казанского клуба, на общее состояние футболистов повлиял плотный график и плохое состояние травяного покрытия на «Ак Барс Арене».

— Безусловно, ряд игроков получают дополнительные восстановительные дни. До сих пор еще не вся команде работает в общей группе, и эти матчи для нас явились дополнительным испытанием, потому что мы никогда в таком графике не играли. Повторюсь: три последних матча мы провели на очень тяжелом по качеству поле. Понятно, что газон тяжелый для всех, но разница в том, что мы играем на нем постоянно, а соперник только один раз.

Есть определенные сложности к игре с «Химками», но недельный цикл позволит эти сложности решить.

Также Слуцкий оценил предстоящего соперника, ответив, что подмосковный клуб — это неудобный соперник для «Рубина», у которого казанская команда не может выиграть с прошлого сезона.

— «Химки» — хороший соперник, в прошлом году мы проиграли им дважды. Но мы понимаем их модель, как они играют. Но от этого наша задача не становится легче. Приходится говорить стандартные вещи, что будет равная игра, где все решат нюансы, — передает слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Матч ФК «Химки» — «Рубин» пройдет в подмосковном одноименном городе в воскресенье 22 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.