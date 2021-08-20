В кабмине РФ обсудили готовность школ к новому учебному году

В России 95% образовательных учреждений готовы к новому учебному году. Вопрос готовности школ обсудили в кабмине РФ.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что в этом году подготовка к новому учебному году ведется в непростых условиях: действуют ограничительные меры, в ряде регионов учреждения пострадали из-за пожаров и наводнений.

Проверки в школах ведутся Росгвардией, МЧС и МВД. Оценивается в том числе степень противокриминальной защищенности объектов образования. Количество организаций, которые имеют физическую охрану, увеличилось на 41%. На 33,5% больше школ оборудованы тревожными кнопками, на 22% — видеокамерами, на 9,7% — системами контроля доступа.

На прошлой неделе Минобрнауки Татарстана запросило 5,4 млрд рублей на усиление безопасности школ.

Ольга Плешкова