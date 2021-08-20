В Казани пройдет профилактическое мероприятие «Внимание — дети!»

С 23 августа по 5 сентября 2021 года в Казани будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание — дети!» Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Будут проверять, как водители перевозят детей, пройдут акции для несовершеннолетних, состоятся родительские собрания с участием сотрудников Госавтоинспекции по вопросам безопасного поведения детей на дорогах, инспекторы проверят состояния подъездных путей к образовательным организациям и т.д.

Кроме того, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста.

Cегодня, 20 августа, пройдет мероприятие по выявлению латентных нарушений ПДД. Оно состоится в Авиастроительном районе города с 20.00 до 22.00.



Алексей Нечаев