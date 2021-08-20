В Казани пройдет мероприятие по выявлению латентных нарушений ПДД

Госавтоинспекция Казани информирует, что сегодня, 20 августа, пройдет мероприятие по выявлению латентных нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие состоится в Авиастроительном районе города с 20.00 до 22.00. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся лица, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, не соблюдающие правила перевозки детей, управляющие транспортными средствами без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме этого, на особом контроле будет выявление водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам. В ГИБДД рекомендуют перед поездкой проверять наличие всех необходимых документов и сроки их действия.

В августе сообщалось, что подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии начали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России, в том числе и в Татарстане. Они помогают выявлять административные правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки. Также их целесообразно использовать для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации.



Алексей Нечаев