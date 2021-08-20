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Казанцев приглашают убраться на озере Глубоком

10:43, 20.08.2021
Казанцев приглашают убраться на озере Глубоком
Фото: Олег Тихонов (архив)

Казанцев приглашают на экологическую акцию по очистке территории озера Глубокого. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов.

Акция начнется в 10 утра. Организаторы обещают предоставить перчатки, мешки и весь необходимый инвентарь.

Это уже не первая экоакция на Глубоком озере. В июле волонтеры убирали на территории Голубого озера. К акции Русского географического общества традиционно присоединились и дайверы. Тогда на дне озера нашли 100-килограммовый памятник пионеру. Поднять его не получилось. По словам дайверов, скульптура выполнена в человеческий рост. Вероятно, пионер держал в руках знамя или отдавал салют.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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