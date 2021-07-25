В Казани во время уборки Голубого озера водолазы обнаружили на дне 100-килограммовый памятник пионеру — видео

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В субботу волонтеры убирали на территории Голубого озера. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

К акции Русского географического общества традиционно присоединились и дайверы. В этот раз на дне озера нашли 100-килограммовый памятник пионеру. Поднять его не получилось. По словам дайверов, скульптура выполнена в человеческий рост. Вероятно, пионер держал в руках знамя или отдавал салют.

Всего участники субботника собрали 30 мешков мусора.

В августе прошлого года во время уборки озера Глубокого на его дне обнаружили ларек, старинный сервиз и лыжи. Подробнее — в материале «Реального времени».