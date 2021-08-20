В Казани продлили ограничение движения по улице Гагарина

Фото: Максим Платонов

В Казани продлили ограничение движения на участке улицы Гагарина из-за ремонта магистрального тепловода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На участке от въезда на стадион «Тасма» до пересечения с улицей Васильченко до 10 сентября будет перекрыт проезд.

В Казани временно перекроют проезд по улице Правды. Об этом сообщается на сайте исполкома. Ограничения будут действовать с 20 по 25 августа на участке от домов №23 и №25.



Алексей Нечаев