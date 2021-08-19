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В Казани временно перекроют проезд по улице Правды

11:02, 19.08.2021
В Казани временно перекроют проезд по улице Правды
Фото: kzn.ru

В Казани временно перекроют проезд по улице Правды. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Ограничения будут действовать с 20 по 25 августа на участке от домов №23 и №25. Водителям следует заранее продумать пути объезда.

Неудобства связаны с работами по перекладке тепловых сетей.

На этой неделе также ограничили движение по улице Маршала Чуйкова из-за реконструкции магистрального тепловода.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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