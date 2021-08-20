Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Все проблемы с финансированием клуба решены»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о финансовом состоянии уфимского клуба. По его словам, все проблемы на сегодняшний день уже решены.

Баширов отметил, что некоторые сложности были связаны с кредитами, которые клубу пришлось брать у местных предприятий под символические проценты в связи со сложностями из-за пандемии коронавируса. Теперь эти задолженности погашены.

«Могу сказать, что на сегодняшний день все проблемы с финансированием решены. У главы Республики Башкортостан это на постоянном контроле. У правительства всегда это на контроле, у нас есть запас прочности. У нас есть все необходимое для игры и работы клубной системы», — сказал Баширов.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что футбольный клуб «Уфа» не будет финансироваться из республиканского бюджета.