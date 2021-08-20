В Казани на территории ЖК «МЧС» построят очистные сооружения почти за 25 млн рублей

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани построят локальные очистные сооружения на территории жилого комплекса «МЧС» в Советском районе города. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс». Начальная цена контракта составляет 24,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 15 ноября этого года. Производительность очистных сооружений составит 220 л/с. Подать заявку на участие в тендере можно до 9 сентября.

В Казани на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на сетях ливневой канализации потратят 15,6 млн рублей.



Алексей Нечаев