Мишустин: экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС заявил, что экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно восстанавливается на фоне пандемии COVID-19 благодаря совместным действиям.

— Макроэкономические показатели в целом неплохие, по итогам первого полугодия выпуск сельхозпродукции увеличился на 0,6%, объемы промышленного производства — на 4,4%, производство обрабатывающей промышленности — на 6,5%, — цитирует его ТАСС.

Странам ЕАЭС надо работать над ускорением цифровизации своих экономик, призвал премьер-министр России.

Российская экономика росла самыми быстрыми квартальными темпами с 2000 года. Об этом сообщает Bloomberg. Рост ВВП во втором квартале этого года достиг 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье.



Алексей Нечаев