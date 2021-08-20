Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +38 градусов

В четверг, 19 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +33..+38 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +34 до +37 °С, в Набережных Челнах — от +35 до +37 градусов.



Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. До 23 августа на территории республики ожидается до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.



Татьяна Демина