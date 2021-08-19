«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел на первое место на Кубке чемпионов

«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» (5:2) в матче второго тура Кубка чемпионов по хоккею в Казани.

В составе казанцев по 3 (1+2) очка набрали Николай Коваленко и Стивен Кэмпфер. Еще по голу забили Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Воронков и Артем Лукоянов. У магнитогорского клуба шайбы забросили Максим Карпов и Алексей Маклюков.

В серии послематчевых буллитов обе команды реализовали по 2 попытки.

Благодаря этой победе в активе «Ак Барса» стало 3 набранных очка на турнире. У «Металлурга», СКА и «Салавата Юлаева» по 2 очка. В следующий игровой день казанцы сыграют против уфимского клуба.

Напомним, ранее «Ак Барс» проиграл в овертайме СКА (2:3 от) и набрал 1 очко.