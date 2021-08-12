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В поселении Новошешминского района Татарстана отменили карантин по бешенству

15:52, 12.08.2021
В поселении Новошешминского района Татарстана отменили карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

На территории Новошешминского сельского поселения Новошешминского района Татарстана отменили карантин, который ввели ранее в связи с заболеваемостью животных бешенством. Такое постановление подписал и.о. президента Татарстана Алексей Песошин.

Карантин отменен в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Указ вступил в силу 11 августа.

Фото: pixabay.com

На территории Новошешминского сельского поселения карантин в связи с заболеванием бешенством животных ввели 2 июня.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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