В поселении Новошешминского района Татарстана отменили карантин по бешенству

На территории Новошешминского сельского поселения Новошешминского района Татарстана отменили карантин, который ввели ранее в связи с заболеваемостью животных бешенством. Такое постановление подписал и.о. президента Татарстана Алексей Песошин.



Карантин отменен в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Указ вступил в силу 11 августа.

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На территории Новошешминского сельского поселения карантин в связи с заболеванием бешенством животных ввели 2 июня.

Маргарита Головатенко