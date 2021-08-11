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УНИКС объявил об уходе Нейта Уолтерса из команды

09:10, 11.08.2021
УНИКС объявил об уходе Нейта Уолтерса из команды
Фото: vk.com/unicsbasket

Разыгрывающий защитник Нейт Уолтерс покинул УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Казанцы решили не продлевать соглашение с игроком.

«Нейт Уолтерс покидает клуб по истечению срока контракта. Мы благодарим игрока за самоотверженную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении УНИКСа.

Американский баскетболист подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой».

СпортБаскетбол
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