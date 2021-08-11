УНИКС объявил об уходе Нейта Уолтерса из команды
Разыгрывающий защитник Нейт Уолтерс покинул УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Казанцы решили не продлевать соглашение с игроком.
«Нейт Уолтерс покидает клуб по истечению срока контракта. Мы благодарим игрока за самоотверженную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении УНИКСа.
Американский баскетболист подписал контракт с сербской «Црвеной Звездой».
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