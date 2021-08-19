УЕФА назвал тройку кандидатов на приз лучшему игроку сезона 2020/21

УЕФА назвал трех футболистов-кандидатов на приз лучшему игроку сезона 2020/21. На него претендуют Кевин Де Брейне (Бельгия — «Манчестер Сити»), Жоржиньо (Италия — «Челси») и Н'Голо Канте (Франция — «Челси»).

Тройка футболистов определилась голосованием жюри, сообщается на сайте УЕФА. В его состав вошли тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21, и 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).



Награду лучшему футболисту вручат 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.

За звание лучшей футболистки сезона 2020/21 поборются Лике Мартенс (Нидерланды — «Барселона»), Алексия Путельяс и Дженнифер Эрмосо (обе Испания — «Барселона»).



Кандидатами на звание лучшего тренера сезона в мужском футболе стали Хосеп Гвардиола (Испания — «Манчестер Сити»), Роберто Манчини (Италия — сборная Италии) и Томас Тухель (Германия — «Челси»).

На звание лучшего тренера сезона в женском футболе заявлены Льюис Кортес (Испания — «Барселона»), Петер Герхардссон (Швеция — сборная Швеции) и Эмма Хейс (Англия — «Челси»).

Татьяна Демина