Для строительства трассы М-12 привлекли 9,5 тыс. человек и более 3,5 тыс. единиц техники

Для строительства скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань привлекли 9,5 тыс. человек и 3 533 единицы техники. Рабочие уже уложили первые 100 метров пробного асфальта на обходе Балашихи (0-й этап трассы) и пробный нижний слой в Нижегородской области недалеко от поселка Мухтолово (4-й этап).

Для обеспечения проезда через реки, где пока нет мостов, при поддержке Минобороны РФ организуются переправы. В частности, в Татарстане идет ее проработка через реку Мёшу на 8-м этапе М-12.

Фото: russianhighways.ru

Понтоны на сегодняшний день навели через реку Пьяну в Нижегородской области, через Суру на 6-м этапе в Чувашии, через Свиягу на 7-м этапе. В проработке переправы через реку Тёшу (4-й этап) и реки Вадок и Ватьму (5-й этап) в Нижегородской области, сообщили в госкомпании «Автодор».

Фото: russianhighways.ru

В середине июля стало известно, что на 645-м км основного хода трассы М-12 Москва — Казань провели пробную укладку асфальтобетона. Сообщалось, что работы идут круглосуточно на всех 82 км 7-го этапа автомагистрали, которая проходит по территориям Татарстана и Чувашии.



В начале августа стало известно, что правительство России дополнительно направит более 53 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта дорог. 43 млрд рублей из них пойдут на строительство М-12.



Татьяна Демина