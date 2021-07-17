На основном ходу 7 этапа трассы Москва — Казань провели пробную укладку асфальтобетона

На 645-м км основного хода трассы М-12 Москва — Казань провели пробную укладку асфальтобетона. Работы идут круглосуточно на всех 82 км 7 этапа автомагистрали, которая проходит по территории Татарстана и Чувашии.



На 629-м км сейчас строится площадка под многофункциональную зону. Там автомобилисты смогут заправить и починить машину, а также отдохнуть и перекусить, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

На участке с 630-го по 670-й км снимается почвенно-растительный слой грунта объемом 781 из плановых 1 051 тыс. куб. метров. Ведется разработка выемки объемом 1 738 тыс. куб. метров и устройство насыпи объемом 1 364 тыс. куб. м.

В «Автодоре» напомнили, что до 2024 года предусматривается строительство нулевого и восьмого этапов трассы М-12 общей протяженностью 810,87 км. На ней будут четыре полосы движения. Автомагистраль позволит проехать не останавливаясь на светофорах и развязках в одном уровне от Москвы до Казани.

Напомним, трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга. После этого ее планируется проложить до Тюмени и Челябинска.

Постепенное открытие автомагистрали М-12 Москва — Казань — Екатеринбург стартует уже в следующем году. Основную ее часть откроют в 2023 году.



Татьяна Демина