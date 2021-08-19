В Челнах КАМАЗ лег поперек дороги после столкновения с трамваем

Фото: кадр видео из соцсетей

В Набережных Челнах городской трамвай столкнулся с автомобилем КАМАЗ. В результате грузовик опрокинулся прямо на трамвайных путях.

Видео с места происшествия опубликовано в соцсети. На кадрах КАМАЗ лежит поперек трамвайных путей, перед ним стоит трамвай. Вокруг люди, рядом видна карета скорой помощи.

Данных о количестве пострадавших нет. Подробности аварии уточняются.

Сегодня в Арском районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием внедорожника и двух грузовых КАМАЗов. Автомобиль Jeep не уступил дорогу двигавшемуся молоковозу. КАМАЗ протащил внедорожник несколько метров, после чего машину отбросило на проезжавший во встречном направлении КАМАЗ-бетономешалку.



Ольга Плешкова