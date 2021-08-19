В Татарстане внедорожник столкнулся с двумя КАМАЗами
В Арском районе Татарстана произошло серьезное ДТП с участием внедорожника и двух грузовых КАМАЗов. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
По предварительным данным, автомобиль Jeep не уступил дорогу двигавшемуся молоковозу. КАМАЗ протащил внедорожник несколько метров, после чего машину отбросило на проезжавший во встречном направлении КАМАЗ-бетономешалку.
В аварии пострадали четыре человека, двое взрослых и два ребенка 5 и 10 лет. Их госпитализировали в больницу.
На этой неделе в Зеленодольском районе 37-летний водитель автомобиля BMW двигался на небезопасной скорости и наехал на стоящий на проезжей части по ходу движения полуприцеп к автомобилю «Скания». Мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.
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