В Казани хотят застроить улицу Ильича

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

По проекту планировки части территории в Юдино, по улице Ильича, с 19 августа по 23 сентября в Казани пройдут общественные обсуждения. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии города.

Обсуждения будут проводиться на сайте dispute.kzn.ru. Предложения и замечания можно отправить с 31 августа по 3 сентября 2021 года. В письменном виде выразить мнение можно в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома.

Фото: скриншот

Границами проекта планировки являются:

на севере — ул. Ильича (местный проезд);

на востоке — территория лесопарка «Лебяжье»;

на юге — многоквартирная жилая застройка;

на западе — ул. Ильича (улица районного значения).

Планируется размещение мини-сквера площадью 0,0804 га. Будет отреставрирован детсад №243. Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства — 28 тыс. кв. м. Максимальная этажность жилых домов составит девять этажей.

Территорию планируют развивать в четыре этапа:

1-й этап — строительство 1-й очереди жилого комплекса. Парковочные места для жилого дома №1 располагаются на защебененной площадке в юго-западной части.

2-й этап — строительство подземного паркинга №1, машино-места для жилого дома №1, размещенные на защебененной площадке, перемещаются в данный

паркинг. Также на втором этапе производится реконструкция детского сада №243 с увеличением вместимости до 190 мест.

паркинг. Также на втором этапе производится реконструкция детского сада №243 с увеличением вместимости до 190 мест. 3-й этап — строительство жилых домов №2 и 3, а также подземного паркинга №2 для размещения требуемых парковочных мест.

4-й этап — строительство жилого дома №4 и размещение машино-мест для него в подземном паркинге.

В июле проект новой планировки территории «Аметьево» был отклонен и отправлен на доработку. Такое решение приняли по итогам общественных обсуждений в городе. Слушания проходили c 29 апреля по 3 июня.

Алексей Нечаев