В Казани хотят застроить улицу Ильича
По проекту планировки части территории в Юдино, по улице Ильича, с 19 августа по 23 сентября в Казани пройдут общественные обсуждения. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии города.
Обсуждения будут проводиться на сайте dispute.kzn.ru. Предложения и замечания можно отправить с 31 августа по 3 сентября 2021 года. В письменном виде выразить мнение можно в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома.
Границами проекта планировки являются:
- на севере — ул. Ильича (местный проезд);
- на востоке — территория лесопарка «Лебяжье»;
- на юге — многоквартирная жилая застройка;
- на западе — ул. Ильича (улица районного значения).
Планируется размещение мини-сквера площадью 0,0804 га. Будет отреставрирован детсад №243. Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства — 28 тыс. кв. м. Максимальная этажность жилых домов составит девять этажей.
Территорию планируют развивать в четыре этапа:
- 1-й этап — строительство 1-й очереди жилого комплекса. Парковочные места для жилого дома №1 располагаются на защебененной площадке в юго-западной части.
- 2-й этап — строительство подземного паркинга №1, машино-места для жилого дома №1, размещенные на защебененной площадке, перемещаются в данный
паркинг. Также на втором этапе производится реконструкция детского сада №243 с увеличением вместимости до 190 мест.
- 3-й этап — строительство жилых домов №2 и 3, а также подземного паркинга №2 для размещения требуемых парковочных мест.
- 4-й этап — строительство жилого дома №4 и размещение машино-мест для него в подземном паркинге.
В июле проект новой планировки территории «Аметьево» был отклонен и отправлен на доработку. Такое решение приняли по итогам общественных обсуждений в городе. Слушания проходили c 29 апреля по 3 июня.
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