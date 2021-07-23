Проект планировки территории «Аметьево» отклонили и отправили на доработку

Проект новой планировки территории «Аметьево» был отклонен и отправлен на доработку, сказано в постановлении в сборнике исполкома Казани.



Такое решение приняли по итогам общественных обсуждений в городе. Слушания проходили c 29 апреля по 3 июня.

Напомним, под территорией «Аметьево» понимают как нынешнее Аметьево, так и соседний жилой массив «Калуга». В мэрии города поясняли, что речи об объединении территорий не идет, «Аметьево» — просто название проекта. Границы проекта территории: на севере — улица Достоевского, на востоке — земельный отвод железнодорожного пути Казань — Аметьево, на юго-западе — улица Подаметьевская, улица Тихомирнова, на северо-западе — улица Роща Фрунзе, Шамовский овраг, улица Вишневского.

Вв этом году власти города запланировали ремонт дорог для обеспечения подъездных путей к соцобъектам в Аметьево и других поселках.

Подробнее о проекте территории «Аметьево» — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко