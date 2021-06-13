Соцсети: сильный град выпал в Чистопольском районе
В Чистопольском районе Татарстана выпал сильный град. Он практически полностью засыпал дорогу. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
В Арске сильный ветер разнес батуты и декорации, установленные к Сабантую. Пользователи соцсетей сравнили происходящее с апокалипсисом.
Сильный град выпал в Арске, в селе Лесные Моркваши в Верхнеуслонском районе РТ.
Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий сегодня вечером и завтра днем. По их прогнозам, завтра в республике также прогнозируется дождь, гроза, локально град.Общество Татарстан
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