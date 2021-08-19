В России за сутки выявили 21 058 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 21 058 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день выявлен 6 684 531 заболевший, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровели за сутки 24 017 человек. Всего в стране переболели 5 963 054 человека.
За сутки зафиксирован 791 летальный исход. Всего от болезни умерли 173 700 россиян.
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