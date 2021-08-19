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В России за сутки выявили 21 058 новых случаев коронавируса

11:49, 19.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 21 058 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявили 21 058 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день выявлен 6 684 531 заболевший, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели за сутки 24 017 человек. Всего в стране переболели 5 963 054 человека.

За сутки зафиксирован 791 летальный исход. Всего от болезни умерли 173 700 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
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