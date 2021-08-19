Михаил Кержаков о сборной: «Дюпин смог — почему я не смогу?»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свое отсутствие в расширенном составе сборной России по футболу на матчи отборочного раунда чемпионата мира— 2022 и оценил шансы на попадание в список в будущем.

«Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как еще попадать в сборную? Мне что выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счет качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду.

Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это реально. Дюпа (Дюпин, — прим. ред.) смог — почему я не смогу?» — сказал Кержаков.

Напомним, ранее Валерий Карпин назвал расширенный список игроков, вызванных для подготовки к матчам против Хорватии, Кипра и Мальты. В состав приглашены также два футболиста казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников. Чуть позже тренер сборной Виталий Кафанов назвал голкипера казанцев самым стабильным на данный момент игроком на вратарской позиции в РПЛ.